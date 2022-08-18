"Локомотив" не собирается приглашать Газизова в руководство клуба
В "Локомотиве" опровергли информацию о возможном приходе Газизова в клуб
Московский "Локомотив" не ведёт переговоры с генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым о приглашении его на одну из руководящих должностей в клубе. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава пресс-службы железнодорожников Леонид Шлыков.
"Это неправда. Клуб не ведёт никаких переговоров ни с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора", — заявил Шлыков.
Ранее стало известно, что Шамиль Газизов может сменить Томаса Цорна на посту спортивного директора московского "Локомотива". Сам Газизов сейчас занимает пост генерального директора "Уфы".
Кадр из видео YouTube / Telesport