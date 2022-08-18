НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 08:38

"Локомотив" не собирается приглашать Газизова в руководство клуба

В "Локомотиве" опровергли информацию о возможном приходе Газизова в клуб

Московский "Локомотив" не ведёт переговоры с генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым о приглашении его на одну из руководящих должностей в клубе. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава пресс-службы железнодорожников Леонид Шлыков.

"Это неправда. Клуб не ведёт никаких переговоров ни с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора", — заявил Шлыков.

Александр Бородюк покинул пост главного тренера "Торпедо"

Александр Бородюк покинул пост главного тренера "Торпедо"

Ранее стало известно, что Шамиль Газизов может сменить Томаса Цорна на посту спортивного директора московского "Локомотива". Сам Газизов сейчас занимает пост генерального директора "Уфы".

Обложка ©

Кадр из видео YouTube / Telesport

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров