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18 августа, 12:15

Точно уходит: С московского ТЦ "Авиапарк" снимают вывеску IKEA

С московского ТЦ "Авиапарк" снимают вывеску IKEA

С торгового центра "Авиапарк" в Москве снимают вывеску магазина IKEA. Лайф публикует видео демонтажа.

Демонтаж вывески IKEA с ТЦ "Авиапарк" в Москве. Видео © LIFE

На кадрах видно, как рабочие снимают жёлтую вывеску с огромными буквами. Судя по всему, процесс займёт достаточно времени. Недавно ООО "Икеа дом", управляющее сетью российских магазинов IKEA, запустило процедуру ликвидации компании.

IKEA с 1 сентября возобновит работу фабрики в Ленобласти

IKEA с 1 сентября возобновит работу фабрики в Ленобласти

Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине, об этом сообщал Лайф. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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