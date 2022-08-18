Точно уходит: С московского ТЦ "Авиапарк" снимают вывеску IKEA

На кадрах видно, как рабочие снимают жёлтую вывеску с огромными буквами. Судя по всему, процесс займёт достаточно времени. Недавно ООО "Икеа дом", управляющее сетью российских магазинов IKEA, запустило процедуру ликвидации компании .

Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине, об этом сообщал Лайф. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.