IKEA запустила процедуру ликвидации российской "дочки"
ООО "Икеа дом", управляющее сетью российских магазинов IKEA, решило ликвидировать компанию. Об этом свидетельствуют данные из системы "Спарк".
Данное решение было принято учредителем ООО "Икеа дом" — Ingka Holding Europe B.V. Он входит в структуру IKEA и управляет сетью ТЦ "Мега".
Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине, об этом сообщал Лайф. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.
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