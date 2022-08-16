IKEA запустила процедуру ликвидации российской "дочки"

Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине, об этом сообщал Лайф. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.