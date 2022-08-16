"Единая Россия" внесла в ГД проект о праве волонтёров на компенсацию услуг связи

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроекты, благодаря которым расширятся меры поддержки волонтёров. В частности, речь идёт о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё. Об этом говорится в сообщении одного из авторов проекта — секретаря генсовета партии Андрея Турчака — в телеграм-канале.

"Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии", — заявил он.

Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам оставаться на связи при любых обстоятельствах и не переживать о расходах на неё. Средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда, отметил Турчак.