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16 августа, 10:25

"Единая Россия" внесла в ГД проект о праве волонтёров на компенсацию услуг связи

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроекты, благодаря которым расширятся меры поддержки волонтёров. В частности, речь идёт о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё. Об этом говорится в сообщении одного из авторов проекта — секретаря генсовета партии Андрея Турчака — в телеграм-канале.

"Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии", — заявил он.

Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам оставаться на связи при любых обстоятельствах и не переживать о расходах на неё. Средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда, отметил Турчак.

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Ранее "Единая Россия" внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров. Инициативу партии поддержали президент России Владимир Путин и Правительство РФ, которыми будут устанавливаться порядок и условия назначения выплат. Данные о добровольцах и волонтёрских организациях будут проверять в единой информационной системе, чтобы избежать незаконного получения компенсаций.

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ТАСС / Алеев Егор

Николь Вербер

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