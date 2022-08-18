В МИД РФ назвали неприемлемым предложение Киева о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо — станция подвергнется ещё большему риску. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам дипломата, Киев уже не раз демонстрировал способность устраивать провокации и вместе с этим неумение контролировать националистические формирования.

"По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Это сделает станцию ещё более уязвимой", — сказал Нечаев в рамках брифинга.