В МИД РФ назвали неприемлемым предложение Киева о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо — станция подвергнется ещё большему риску. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
По словам дипломата, Киев уже не раз демонстрировал способность устраивать провокации и вместе с этим неумение контролировать националистические формирования.
"По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Это сделает станцию ещё более уязвимой", — сказал Нечаев в рамках брифинга.
Ранее представители постпредства России в Вене показали западные снаряды, которыми ВСУ обстреливают ЗАЭС. Дипломаты отметили, что киевский режим и его западные кураторы ежедневно ставят под угрозу эксплуатационную и физическую безопасность крупнейшей АЭС в Европе.
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