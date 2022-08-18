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18 августа, 12:20

В МИД РФ назвали неприемлемым предложение Киева о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо — станция подвергнется ещё большему риску. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам дипломата, Киев уже не раз демонстрировал способность устраивать провокации и вместе с этим неумение контролировать националистические формирования.

"По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Это сделает станцию ещё более уязвимой", — сказал Нечаев в рамках брифинга.

Экс-офицер разведки США раскрыл истинную цель ядерного шантажа Запада и Киева с ЗАЭС

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Ранее представители постпредства России в Вене показали западные снаряды, которыми ВСУ обстреливают ЗАЭС. Дипломаты отметили, что киевский режим и его западные кураторы ежедневно ставят под угрозу эксплуатационную и физическую безопасность крупнейшей АЭС в Европе.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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