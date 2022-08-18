В Турции увидели готовность Москвы идти навстречу в вопросе диалога с Киевом
CNN Türk: Россия стала смягчать жёсткую позицию в вопросе встречи Путина и Зеленского
Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.
Телеканал указал на намерение Москвы разработать дорожную карту для будущих дипломатических контактов, а также процитировал заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что украинская делегация "ушла с радаров", что затягивает переговорный процесс. Однако CNN Türk сообщает, что мнение российской делегации изменилось.
"Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по её реализации", — сообщил телеканал.
Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня посетит Львов, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.