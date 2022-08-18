В Турции увидели готовность Москвы идти навстречу в вопросе диалога с Киевом

Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.

Телеканал указал на намерение Москвы разработать дорожную карту для будущих дипломатических контактов, а также процитировал заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что украинская делегация "ушла с радаров", что затягивает переговорный процесс. Однако CNN Türk сообщает, что мнение российской делегации изменилось.

"Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по её реализации", — сообщил телеканал.