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18 августа, 12:17

В Турции увидели готовность Москвы идти навстречу в вопросе диалога с Киевом

CNN Türk: Россия стала смягчать жёсткую позицию в вопросе встречи Путина и Зеленского

Россия смягчила условия для начала возможной организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.

Телеканал указал на намерение Москвы разработать дорожную карту для будущих дипломатических контактов, а также процитировал заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что украинская делегация "ушла с радаров", что затягивает переговорный процесс. Однако CNN Türk сообщает, что мнение российской делегации изменилось.

"Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по её реализации", — сообщил телеканал.

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Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня посетит Львов, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

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Сайт президента Турции

Ирина Фальке

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