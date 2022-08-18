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18 августа, 14:58

В строящемся здании в ЖК бизнес-класса на западе Москвы произошёл пожар

В строящемся здании жилого комплекса на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы вспыхнул пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Кадры крупного пожара в строящемся ЖК на западе Москвы. Видео © LIFE

По словам очевидцев, пожар случился в одном из недостроенных корпусов ЖК бизнес-класса West Garden. Судя по кадрам с места происшествия, пламя стремительно распространяется по строительным лесам. На данный момент пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве на стройке загорелся башенный кран. Тушение возгорания осложнялось тем, что кран был под напряжением. Данных о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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