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18 августа, 14:52

Щербакова обратилась к болельщикам сразу после операции на колене

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на фоне операции на колене, которая прошла сегодня в Германии. Слова спортсменки приводит ТАСС.

"Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что всё прошло успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей Федерации фигурного катания за помощь и заботу о моём здоровье", — заявила Щербакова.

Логичное завершение: Почему операция Анны Щербаковой может привести к концу её спортивной карьеры

Логичное завершение: Почему операция Анны Щербаковой может привести к концу её спортивной карьеры

Напомним, Анна Щербакова отправилась на операцию на колене в Германию. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика она не могла ранее её сделать.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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