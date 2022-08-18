Щербакова обратилась к болельщикам сразу после операции на колене

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на фоне операции на колене, которая прошла сегодня в Германии. Слова спортсменки приводит ТАСС.

"Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что всё прошло успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей Федерации фигурного катания за помощь и заботу о моём здоровье", — заявила Щербакова.