Логичное завершение: Почему операция Анны Щербаковой может привести к концу её спортивной карьеры
Лайф рассказывает, почему для лучшей фигуристки мира последних лет наступил идеальный момент, чтобы попрощаться со спортом.
Анна Щербакова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ЕРА / HOW HWEE YOUNG
Российские звёзды фигурного катания постепенно начинают готовиться к новому сезону, выходя из отпусков и приводя себя в нужную форму. Тем не менее находятся и те, кто будет вынужден немного с этим повременить. Например, Анна Щербакова, которая в эти дни отправляется в Германию, чтобы сделать операцию на колене. При этом далеко не факт, что для Щербаковой будет смысл в том, чтобы возвращаться на лёд, особенно с учётом хирургического вмешательства. Лайф рассказывает, почему старая травма может привести чемпионку Олимпиады в Пекине к завершению карьеры.
Щербакова выиграла почти всё, что только можно
О предстоящей операции рассказала сама Анна Щербакова. Спортсменка призналась, что травма мучила её достаточно давно, а сейчас идеальное время для того, чтобы обратиться за помощью к врачам.
Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, что всё будет хорошо
В итоге 17 августа фигуристка отправилась в Германию. Профессиональный спорт не обходится без травм. Сама спортсменка это хорошо поняла. Перед стартом прошлого сезона она тоже боролась с повреждением, однако смогла не просто восстановиться, а разорвать всех соперниц на Олимпийских играх. Тот факт, что Щербакова умеет в нужный момент собраться и выдать феноменальный прокат, известен всем.
Именно благодаря этому в коллекции Анны Щербаковой есть почти все награды, которые только можно выиграть в современном фигурном катании. Золото Олимпиады есть, чемпионата мира — есть, командного ЧМ — тоже имеется. Да, нет среди прочих победы на чемпионате Европы или же в финале Гран-при, но разве это отменяет тот факт, что Щербакова — абсолютный лидер своего поколения. Причём не только среди россиян, но и среди представителей других стран мира.
Отсюда возникает вопрос: нужно ли Анне Щербаковой что-то ещё доказывать? Отбросим пока в сторону тот факт, что наших спортсменов не ждут ни на одном международном старте, и представим, что россияне по-прежнему могли бы выступать где угодно. Что ещё выигрывать Щербаковой? Второй раз взять золото ЧМ? Или же впервые выиграть золото европейского первенства? Это ровным счётом ничего не изменит в карьере чемпионки Пекина.
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Лучший момент, чтобы уйти из спорта
Разумеется, вопрос бана россиянок ключевой. Наши фигуристы и фигуристки остались без международных турниров. По сути, впереди у них только внутренние старты, которые будут радовать болельщиков феноменальным уровнем, но не принесут Щербаковой, Валиевой и другим спортсменам каких-то новых наград. Разве что золото чемпионата России. Но у Щербаковой таких наград в коллекции уже имеется немало.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Ещё один важный момент: состояние здоровья Щербаковой после операции. Второй год подряд олимпийская чемпионка борется с травмой, что не может позитивно сказываться на её общем состоянии. Плюс совсем скоро Щербакова может столкнуться с пубертатом, который зачастую становится камнем преткновения для фигуристок по всей планете. Приведёт это и к изменению тела, что повлияет на возможность делать те или иные прыжковые элементы.
Если возвращаться к разговору о травме, то здесь есть любопытный момент. Щербакова долгое время не решалась бороться со старым повреждением и участвовала в различных ледовых шоу. Следом за операцией фигуристку ждёт восстановление, которое может получиться очень долгим. Даже полгода без регулярных выступлений и полноценных тренировок — очень много.
Сама Щербакова ещё весной достаточно туманно отвечала на вопросы о своём будущем. Действительно, в нынешней ситуации ответ очень непросто найти. По сути, Щербакова может оставаться большой звездой фигурного катания, не выступая на соревнованиях. Не зря же она выступила в 22 шоу за последний месяц. Вполне возможно, что спортсменка просто пойдёт по пути Евгении Медведевой или Алины Загитовой, которые после олимпийского сезона спокойно оставили профессиональный спорт.
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Тем не менее эксперты и знатоки фигурного катания верят в то, что Анна Щербакова сможет вернуться в большой спорт после травмы.
— Конечно, я желаю ей здоровья, чтобы всё прошло хорошо и она смогла дальше повышать своё мастерство и вернулась в спорт, — заявила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
По сути, если Щербакова решит попрощаться со спортом, то лучшего момента и придумать нельзя. Отсутствие международных стартов, травма и полная коллекция наград — всё это говорит о том, что для фигуристки пришло самое подходящее время для принятия очень важного решения. Впрочем, каким будет мнение на этот счёт у самой Щербаковой, покажет время.
Будет ли Анна Щербакова продолжать карьеру после операции?