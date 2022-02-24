Чемпионки Тутберидзе проваливают карьеры после Олимпиады: Что ждёт в будущем ученицу Тутберидзе Анну Щербакову 17-летняя медалистка покорила Олимпийские игры, но какой будет её дальнейшая судьба? 23 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sarah Stier / Jean Catuffe

Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине доказала, что она топ-тренер. Её ученица снова выиграла золото в женском одиночном катании. Однако многие фанаты продолжают упрекать Этери Георгиевну в том, что она штампует только временных чемпионок. И практика это подтверждает. Приведём примеры.

Путь Юлии Липницкой

Юлия Липницкая на выступлении в Сочи, 2014. Фото © Getty Images / Paul Gilham

Первой громкой звездой Тутберидзе стала Юлия Липницкая. На домашних Играх в Сочи она покорила сердца миллионов. Как итог взяла золото в командных соревнованиях. После ОИ Юлия несколько раз стала второй на этапах серии Гран-при, а на чемпионате России заняла лишь девятое место. Талантливая девочка, которой ещё недавно рукоплескал весь мир, начала сразу же сдуваться. Это она поняла сама и решила уйти от Тутберидзе, и, конечно, не без скандала, а громко хлопнув дверью. В 2015-м Липницкая переехала в Сочи, чтобы тренироваться под руководством Алексея Урманова.

В сборную она не попадала, а была лишь запасной. Потом начались травмы, а затем Липницкая и вовсе пропала из поля зрения поклонников. Только спустя время мама фигуристки призналась, что у Юли начались проблемы: девочка страдала от анорексии и булимии и даже проходила лечение в специализированной клинике. Естественно, о профессиональном спорте пришлось забыть. В 2017-м она завершила карьеру, так и не начав готовиться к новой Олимпиаде.

Путь Евгении Медведевой и Алины Загитовой

Евгения Медведева и Алина Загитова во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Уже на следующие Игры Тутберидзе повезла двух претенденток: опытную Евгению Медведеву и молодую Алину Загитову, которая за месяц до главных стартов четырёхлетия выиграла ЧЕ. Фаворитом была Медведева, ведь она поехала в Пхёнчхан в статусе двукратной чемпионки мира и двукратной чемпионки Европы. А что было дальше, все прекрасно помнят.

Загитова выиграла золото, а Медведева взяла серебро. Женя обиделась на Этери Георгиевну, объявив, что с мая начинает заниматься в Канаде у Брайана Орсера, который воспитал несколько олимпийских чемпионов. Под руководством канадского специалиста Медведева взяла бронзу ЧМ, а затем не смогла отобраться в финал Гран-при. Дальше её результаты совсем не впечатляли, да ещё и началась пандемия. Медведева вернулась на родину, став вновь заниматься у Тутберидзе. И хоть сама Женя после второго места на Олимпиаде заявляла, что планирует поехать в Пекин, этого не случилось.

Загитова после Олимпиады добавила себе звание чемпионки мира, став первой в России и второй в мире после Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, кому удалось завоевать все титулы в фигурном катании. В 2019-м олимпийская чемпионка стала второй на Евро, пятой на ЧР и шестой в финале Гран-при. И эти результаты совсем её не устраивали. В декабре фигуристка объявила о приостановке карьеры, тем самым она пропустила главные старты для отбора в сборную. Однако о завершении карьеры Загитова не сообщила до сих пор, но в 2021-м её официально исключили из национальной команды.

В Пекин на Олимпиаду и Загитова, и Медведева поехали, но только в статусе телевизионных экспертов. И получается, что ни одна из трёх ярких учениц Тутберидзе не дотянула до нового олимпийского цикла. В связи с этим беспокоит вопрос: что будет с новоиспечённой олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой? По какому пути пойдёт одна из самых трудолюбивых фигуристок страны?

Будущее Щербаковой

Анна Щербакова во время выступления на Олимпийских играх в Пекине. Фото © Getty Images / Liu Lu / VCG

Щербаковой 17 лет, но она выглядит ещё как ребёнок, и пубертат застанет её в самое ближайшее время, что станет главным испытанием для неё. Ведь это другая сторона медали. Ученицы Тутберидзе побеждают, пока они молоды и пока не достигли полового созревания. И это нельзя назвать виной Тутберидзе. Данный фактор действительно играет ключевую роль в фигурном катании. У девочек меняются тела, им приходится учиться заново чувствовать себя, свои движения, заново учиться прыгать. При этом на пятки наступают молодые, прогрессивные и прыгающие четверные прыжки оппонентки. Соревноваться с ними очень сложно. И эта проблема останется, пока в фигурном катании не введут возрастной ценз. Хотя есть и другой пример — это Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина, словно феникс, возродилась и наделала шуму, составив достойную конкуренцию юным соперницам.

Перед самой Олимпиадой фанаты и эксперты требовали провести контрольные прокаты между Щербаковой и Туктамышевой, чтобы определить, кто всё же должен ехать в Пекин: опытная Елизавета или Анна, выступающая не так стабильно из-за перенесённых пневмонии и травмы. Щербакова, собрав все силы в кулак, смогла завоевать путёвку на Игры. Не зря мы знаем её как стойкого оловянного солдатика. И на Олимпиаде она это доказала снова, откатав два номера идеально чисто и ни капельки не дрогнув. Хотя внимание к российским фигуристкам было пристальное, а давление просто висело в воздухе.

Другой вопрос о будущем Щербаковой — это мотивация. У неё помимо победы на Олимпийских играх есть золото чемпионата мира (2021), две серебряные медали чемпионата Европы (2020, 2022), три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021), серебро финала Гран-при (2019), а также золото в командном ЧМ (2021). Захочется ли ей приумножить свои достижения или это ей покажется достаточным? Очень хочется верить, что Щербакова станет первой, кто останется ещё как минимум на один олимпийский цикл. И не пойдёт по пути других учениц Тутберидзе.

Повторит ли путь предыдущих победительниц Анна Щербакова? Нет, пора сделать исключение из правил Да, слишком тяжёлый спорт

Авторы Галина Глазко