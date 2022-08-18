Stars Coffee планирует за два месяца открыть 100 кофеен на месте бывших Starbucks

Руководство сети Stars Coffee планирует открыть в ближайшие два месяца 100 кофеен на месте закрывшихся заведений Starbucks. Об этом заявил президент холдинговой компании "Синдика" Олег Эскиндаров.

"Мы надеемся, что порядка сотни объектов нам удастся открыть — это наша задача на ближайшие два месяца", — сказал он на пресс-конференции.

Эскиндаров уточнил, что сейчас задачей является открытие максимально возможного числа точек, которыми занималась американская сеть. Всего в её активе было 130 объектов. Некоторые из них Тимати и Антону Пинскому не очень интересны, по каким-то заканчивались договоры аренды и сейчас рассматривается вопрос об их продлении. При этом Эскиндаров не исключил, что сеть кофеен может быть расширена, а точки могут появиться в новых городах.