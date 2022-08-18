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18 августа, 14:57

Stars Coffee планирует за два месяца открыть 100 кофеен на месте бывших Starbucks

<p>Вывеска кофейни Stars Coffee. Обложка © LIFE</p>

Вывеска кофейни Stars Coffee. Обложка © LIFE

Руководство сети Stars Coffee планирует открыть в ближайшие два месяца 100 кофеен на месте закрывшихся заведений Starbucks. Об этом заявил президент холдинговой компании "Синдика" Олег Эскиндаров.

"Мы надеемся, что порядка сотни объектов нам удастся открыть — это наша задача на ближайшие два месяца", — сказал он на пресс-конференции.

Эскиндаров уточнил, что сейчас задачей является открытие максимально возможного числа точек, которыми занималась американская сеть. Всего в её активе было 130 объектов. Некоторые из них Тимати и Антону Пинскому не очень интересны, по каким-то заканчивались договоры аренды и сейчас рассматривается вопрос об их продлении. При этом Эскиндаров не исключил, что сеть кофеен может быть расширена, а точки могут появиться в новых городах.

Самый дорогой электрик: Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Самый дорогой электрик: Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Ранее Лайф сообщал, что кофейни нового Starbucks будут называться Stars Coffee. Это был один из трёх товарных знаков, на регистрацию которых новые владельцы бизнеса подали заявки в Роспатент. Среди них также были названия Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee. Также мы рассказывали о новом меню сети кофеен.

Артур Лапсаков
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