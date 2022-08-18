Самый дорогой электрик: Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, лично завершает последние приготовления к открытию первой кофейни Stars Coffee. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Тимати лично приводит в порядок кофейню Stars Coffee перед презентацией. Видео © Telegram-канал SHOT

На кадрах видно, как исполнитель на стремянке пытается выкрутить одну из лампочек. Сотрудники с удивлением наблюдают за работой владельца сети. Позднее рэпер даже попробовал блюда из нового меню заведения. Официальное открытие точки состоится 19 августа в 8:00. Презентация для СМИ пройдёт сегодня, позднее.

Тимати пробует еду из кофейни Stars Coffee. Видео © LIFE