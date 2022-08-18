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18 августа, 13:31

Самый дорогой электрик: Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Тимати лично приводит в порядок кофейню Stars Coffee перед презентацией

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, лично завершает последние приготовления к открытию первой кофейни Stars Coffee. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Тимати лично приводит в порядок кофейню Stars Coffee перед презентацией. Видео © Telegram-канал SHOT

На кадрах видно, как исполнитель на стремянке пытается выкрутить одну из лампочек. Сотрудники с удивлением наблюдают за работой владельца сети. Позднее рэпер даже попробовал блюда из нового меню заведения. Официальное открытие точки состоится 19 августа в 8:00. Презентация для СМИ пройдёт сегодня, позднее.

Тимати пробует еду из кофейни Stars Coffee. Видео © LIFE

Стало известно меню напитков новой сети кофеен Stars Coffee

Стало известно меню напитков новой сети кофеен Stars Coffee

Ранее Лайф сообщал, что кофейни нового Starbucks будут называться Stars Coffee. Это был один из трёх товарных знаков, на регистрацию которых новые владельцы бизнеса подали заявки в Роспатент. Среди них также были названия Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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