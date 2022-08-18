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Опубликовано 18 августа 2022, 13:26

В МИД рассказали, в каком случае Россия использует ядерный арсенал

МИД: Россия использует ядерный арсенал лишь в качестве ответа на агрессию

Россия допускает ядерное реагирование только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Об этом на брифинге заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", — сказал он.

По словам Нечаева, Москва использует ядерный арсенал только в ответ на нападение. Это будет сделано в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах. Власти РФ исходят из того, что в США и НАТО со всей ответственностью подходят к результату нагнетаемой ими же агрессивной антироссийской риторики с акцентом на возможность применения ядерного оружия, подчеркнул представитель МИД.

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Ранее журнал NI увидел адресованный НАТО "ядерный" сигнал России. По данным издания, речь идёт о передаче Минску "Искандеров-М".

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Евгения Колесникова
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