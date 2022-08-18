Психолог назвал признак угасания чувств в отношениях
Врач Невеев: Частое желание отдохнуть от партнёра говорит об угасании чувств в отношениях
Частое желание отдалиться от партнёра говорит об угасании чувств в отношениях. Такое мнение в беседе с URA.ru выразил психолог Александр Невеев.
"Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьёзные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений и они пошли в разных направлениях. Грубо говоря, один стал физиком, другой стал лириком. И общего языка вы найти не можете", — сказал он.
Эксперт добавил, что при возникновении подобной ситуации необходимо обратиться к специалисту. Врач также подчеркнул, что по-настоящему слаженная семья представляет из себя команду, где её членам интереснее друг с другом, чем с незнакомыми людьми.
Ранее Лайф писал про 10 опасных звоночков, говорящих о токсичных любовных отношениях. В их числе, в частности, желание партнёра контролировать каждый шаг и бесконечная критика.
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