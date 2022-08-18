Психолог назвал признак угасания чувств в отношениях

"Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьёзные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений и они пошли в разных направлениях. Грубо говоря, один стал физиком, другой стал лириком. И общего языка вы найти не можете", — сказал он.