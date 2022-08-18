Курс лиры обрушился после решения ЦБ Турции понизить ставку
Турецкая лира ускорила снижение к доллару после решения Центробанка Турции снизить ключевую ставку с 14% до 13% годовых. Согласно данным торгов, сейчас американская валюта поднялась выше 18 лир.
Опрошенные Bloomberg аналитики указывают, что рынки восприняли резкое снижение ставки как сигнал, подтверждающий, что борьба с ростом цен перестала быть приоритетом турецкого ЦБ. К слову, весь текущий год ставка была на уровне 14%, а биржевой курс лиры постепенно снижался. Например, в конце января он составлял около 13,5 лиры за доллар, а в конце февраля — 14 лир.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 8 августа. Кроме того, российская валюта укрепляется и по отношению к евро, который упал ниже 61 рубля.
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