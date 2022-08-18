НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 13:16

В Эстонии хотят изымать частные авто в случае введения военного положения

Eesti Ekspress: Власти Эстонии хотят изымать частные авто в случае введения военного положения

Власти Эстонии хотят разрешить силам обороны изымать частные автомобили в случае введения в стране военного положения. Как сообщает издание Eesti Ekspress, соответствующие уведомления начал рассылать гражданам Департамент оборонных ресурсов.

"Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса люкс предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения", — говорится в сообщении.

По данным издания, это решение распространяется на внедорожники весом не более 3,5 тонны, такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и другие. В случае, если в Эстонии объявят военное положение, владельцы этих авто должны будут передать полностью заправленный топливом транспорт силам обороны.

Эстония перестала впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами

Эстония перестала впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами

А ранее политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев предрёк Эстонии судьбу Грузии и Украины после выходки с памятником Т-34. По его мнению, Таллин теперь стал главным "троллем" РФ, а раньше это место занимали Киев и Тбилиси.

Обложка ©

Shutterstock / Lina Reshetnyk

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эстония

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров