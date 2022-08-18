В Эстонии хотят изымать частные авто в случае введения военного положения
Eesti Ekspress: Власти Эстонии хотят изымать частные авто в случае введения военного положения
Власти Эстонии хотят разрешить силам обороны изымать частные автомобили в случае введения в стране военного положения. Как сообщает издание Eesti Ekspress, соответствующие уведомления начал рассылать гражданам Департамент оборонных ресурсов.
"Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса люкс предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения", — говорится в сообщении.
По данным издания, это решение распространяется на внедорожники весом не более 3,5 тонны, такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и другие. В случае, если в Эстонии объявят военное положение, владельцы этих авто должны будут передать полностью заправленный топливом транспорт силам обороны.
А ранее политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев предрёк Эстонии судьбу Грузии и Украины после выходки с памятником Т-34. По его мнению, Таллин теперь стал главным "троллем" РФ, а раньше это место занимали Киев и Тбилиси.
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