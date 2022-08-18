В Эстонии хотят изымать частные авто в случае введения военного положения

Власти Эстонии хотят разрешить силам обороны изымать частные автомобили в случае введения в стране военного положения. Как сообщает издание Eesti Ekspress, соответствующие уведомления начал рассылать гражданам Департамент оборонных ресурсов.

"Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса люкс предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения", — говорится в сообщении.

По данным издания, это решение распространяется на внедорожники весом не более 3,5 тонны, такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и другие. В случае, если в Эстонии объявят военное положение, владельцы этих авто должны будут передать полностью заправленный топливом транспорт силам обороны.