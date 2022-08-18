Минобороны Тайваня сообщило о приближении 51 самолёта и шести военных кораблей Китая
Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 51 самолёт и шесть военных кораблей. О приближении техники сообщило оборонное ведомство острова в ежедневной сводке.
"По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 18 августа Вооружённые силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолёта и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — сказано в записи.
При этом 25 воздушных судов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, в том числе 12 истребителей Су-30, шесть J-16, четыре J-10, один самолёт радиоэлектронной борьбы Y-8 и два бомбардировщика H-6. Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки.
Сайт Минобороны Китая