Минобороны Тайваня сообщило о приближении 51 самолёта и шести военных кораблей Китая

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 51 самолёт и шесть военных кораблей. О приближении техники сообщило оборонное ведомство острова в ежедневной сводке.

"По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 18 августа Вооружённые силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолёта и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — сказано в записи.