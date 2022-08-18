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18 августа, 12:58

МИД: РФ отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам

Россия отреагирует соответствующим образом на решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", — сказал дипломат.

Как подчеркнул Нечаев, другие страны ЕС, согласовавшие подобные ограничения в отношении россиян, тоже не останутся без должной реакции. Каким именно будет ответ, в скором времени сообщат, пояснил представитель МИД.

АТОР: Получение финской визы для россиян может растянуться до пяти месяцев

АТОР: Получение финской визы для россиян может растянуться до пяти месяцев

Напомним, что финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. На сегодняшний день в РФ в среднем регистрируется одна тысяча заявок в день.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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