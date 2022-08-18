МИД: РФ отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам

Россия отреагирует соответствующим образом на решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", — сказал дипломат.

Как подчеркнул Нечаев, другие страны ЕС, согласовавшие подобные ограничения в отношении россиян, тоже не останутся без должной реакции. Каким именно будет ответ, в скором времени сообщат, пояснил представитель МИД.