МИД: РФ отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам
Россия отреагирует соответствующим образом на решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам РФ. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", — сказал дипломат.
Как подчеркнул Нечаев, другие страны ЕС, согласовавшие подобные ограничения в отношении россиян, тоже не останутся без должной реакции. Каким именно будет ответ, в скором времени сообщат, пояснил представитель МИД.
Напомним, что финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. На сегодняшний день в РФ в среднем регистрируется одна тысяча заявок в день.
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