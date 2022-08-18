В Microsoft рассказали, как сломать ноутбук одной песней

Песня Джанет Джексон под названием Rhythm Nation могла вывести из строя некоторые ноутбуки на операционной системе Windows XP. Об этом рассказал разработчик из Microsoft Реймонд Чен.

"Мой коллега поделился историей из службы поддержки продуктов Windows XP. Крупный производитель компьютеров обнаружил, что воспроизведение клипа на песню Джанет Джексон Rhythm Nation приводит к краху некоторых моделей ноутбуков. Я бы не хотел оказаться в лаборатории, которую они, должно быть, создали для изучения этой проблемы", — написал он в блоге.

Оказалось, что это не вся проблема. Из строя также могли выйти устройства, которые находились рядом с источником звука, хотя на самом ноутбуке песню не запускали. Вся проблема заключалась в некоторых звуках Rhythm Nation. Играя на определённых частотах, они резонировали с жёсткими дисками, работавшими на скорости 5400 оборотов в минуту, и иногда ломали их.

Производитель добавил специальный фильтр для аудиодрайвера, который обнаруживал и удалял резонансные частоты. Чен выразил уверенность, что они пометили кодек каким-нибудь цифровым стикером "Не удалять".

"Но боюсь, что с тех пор все уже забыли о его предназначении. Надеюсь, ноутбуки той компании уже не имеют этого ныне бесполезного фильтра", — добавил разработчик.