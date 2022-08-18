Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"
На форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Об этом сообщает ТАСС.
Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляющихся в другие страны. Указывается, что это первый случай демонстрации Т-14 компанией – экспортёром российской техники.
Ранее Минобороны на форуме "Армия-2022" впервые показало сбитый на Украине Bayraktar TB2. Он был практически в разрушенном состоянии, но специалисты подготовили его к показу, немного восстановив и подреставрировав.
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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin