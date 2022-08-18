Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"

На форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Об этом сообщает ТАСС.

Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляющихся в другие страны. Указывается, что это первый случай демонстрации Т-14 компанией – экспортёром российской техники.