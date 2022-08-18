Диетолог рассказала, какие продукты помогут в борьбе с целлюлитом

Продукты с большим содержанием сахара и соли могут привести к появлению целлюлита. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила диетолог Дарья Русакова, которая также рассказала, какие продукты помогут бороться с этой проблемой.

"Большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф. Кроме того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира, усугубляют жировые отложения", — сказала она.

Эксперт также порекомендовала сократить потребление колбасных изделий и полуфабрикатов. А морепродукты, свежие овощи и несладкие фрукты лучше сохранить в рационе, добавила Русакова. По её мнению, избавиться от целлюлита поможет и вода. Однако не стоит выпивать свыше 2–2,5 литра в день, иначе это плохо скажется на состоянии кожи, заключила диетолог.