АТОР: Получение финской визы для россиян может растянуться до пяти месяцев

Срок получения виз в Финляндию для граждан России может увеличиться до 5 месяцев в связи с ужесточением правил и планируемым резким сокращением выдачи таких документов. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского "шенгена", местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября", — уточнили эксперты.

Суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца, а доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет, в связи с этим с сентября эксперты прогнозируют спад спроса. В целом подавать документы ничто не мешает, однако какую именно визу оформят финские консульства (многократную или однократную) — неизвестно.

"В новых условиях, если повезёт, процесс получения финской визы будет занимать четыре-пять месяцев", — уточнили в АТОР.