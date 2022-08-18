"Предатель народа": Демонстранты освистали Шольца в Бранденбурге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали демонстранты во время его выступления в городе Нойруппине федеральной земли Бранденбург. Об этом пишет издание Focus.

Выступление Шольца в Бранденбурге. Видео © Twitter / DrLuetke

"Демонстранты кричали "предатель народа" и "убирайся". Шольца было трудно понять", — говорится в публикации.

Демонстрация собралась благодаря призывам партий "Альтернатива для Германии" и "Левая". На площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.