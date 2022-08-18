"Предатель народа": Демонстранты освистали Шольца в Бранденбурге
Focus: Немцы освистали Шольца во время выступления в Бранденбурге
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали демонстранты во время его выступления в городе Нойруппине федеральной земли Бранденбург. Об этом пишет издание Focus.
Выступление Шольца в Бранденбурге. Видео © Twitter / DrLuetke
"Демонстранты кричали "предатель народа" и "убирайся". Шольца было трудно понять", — говорится в публикации.
Демонстрация собралась благодаря призывам партий "Альтернатива для Германии" и "Левая". На площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.
А ранее оппозиция в Германии выступила против запрета на въезд российских туристов. Они намереваются оказывать давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы тот сдержал обещание и не вводил такие меры.
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