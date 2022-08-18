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18 августа, 08:36

"Предатель народа": Демонстранты освистали Шольца в Бранденбурге

Focus: Немцы освистали Шольца во время выступления в Бранденбурге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали демонстранты во время его выступления в городе Нойруппине федеральной земли Бранденбург. Об этом пишет издание Focus.

Выступление Шольца в Бранденбурге. Видео © Twitter / DrLuetke

"Демонстранты кричали "предатель народа" и "убирайся". Шольца было трудно понять", — говорится в публикации.

Демонстрация собралась благодаря призывам партий "Альтернатива для Германии" и "Левая". На площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.

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А ранее оппозиция в Германии выступила против запрета на въезд российских туристов. Они намереваются оказывать давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы тот сдержал обещание и не вводил такие меры.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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