Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

Боец ММА Александр Емельяненко бросил вызов своему коллеге Магомеду Исмаилову, предложив ему провести поединок по правилам бокса. Об этом пишет Sport24.

"Предлагаю ему встретиться по правилам бокса. Он, предварительно, согласился. Запишите это на камеру, а я на днях выложу видео с его словами подтверждения", — заявил Емельяненко.

Исмаилов же заметил, что готов на бой, если этого пожелают болельщики. В то же время Лысый Хищник выразил уверенность, что вновь одержит победу, так как Емельяненко "не готов с ним драться".