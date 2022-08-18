В Херсонской области торжественно открыли телеканал "Таврия"

В Херсонской области состоялась торжественная церемония открытия телеканала "Таврия". Мероприятие провёл известный российский медиаменеджер Александр Малькевич, перед местными жителями также выступили врио главы Херсонской области Сергей Елисеев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин. Напомним, что канал запустил работу ещё 15 августа.

Елисеев подчеркнул, что, несмотря на массовый скепсис, за короткий срок с помощью России удалось воссоздать телерадиокомпанию, а также обеспечить её необходимым оборудованием. Благодаря запуску телеканала, по его словам, жители Херсонской области теперь смогут получать объективную информацию.

"Самое главное, чего мы смогли добиться, — это создать творческий коллектив, который в основе своей состоит из молодых специалистов", — добавил Елисеев.

В свою очередь ЕР пообещала организовать обучение для коллектива первого херсонского телеканала "Таврия". Как сообщил Сидякин, лекции будут проводить эксперты журналистики и социальных медиа.