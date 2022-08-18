Генпрокуратура РФ поручила провести проверку из-за лесных пожаров в Рязанской области

Ввиду обострения пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Сотрудники ведомства в том числе оценят причины возгорания и достоверность сведений об их площади. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров", — говорится в сообщении.