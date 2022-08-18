Генпрокуратура РФ поручила провести проверку из-за лесных пожаров в Рязанской области
Ввиду обострения пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Сотрудники ведомства в том числе оценят причины возгорания и достоверность сведений об их площади. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
"Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров", — говорится в сообщении.
В рамках надзорных мероприятий прокуроры оценят причины возгораний, достаточность мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверность сведений об их площади, обеспеченность пожарных формирований необходимой техникой и оборудованием, своевременность привлечения сил и средств тушения огня.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регион уже вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков.
Кадр из видео департамента ГОЧСиПБ