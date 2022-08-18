Силы ДНР взяли под контроль шахту "Бутовка" на Авдеевском направлении
Подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которую ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку. Об этом сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
"Нашими силами взят вентствол шахты "Бутовка", — приводит его слова РИА "Новости".
Медведь добавил, что бои были тяжёлыми, однако пехота справилась с задачей. Военные шли в наступление в районе населённого пункта Опытное, где бойцов "прижала украинская БМП", уточнил он, заметив, что артиллерия помогла солдатам выполнить работу.
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о прорыве обороны ВСУ под Угледаром. До этого на участке фронта за последние месяцы существенных продвижений не было, добавил он.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР