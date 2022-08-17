Любовная зависимость, или 10 опасных признаков, что вы подсели на человека как на наркотик
А вы уверены, что искренне любите партнёра, а не впали в любовную зависимость? Почему это чувство — настоящий наркотик и как понять, что ваши отношения нездоровые?
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Как часто бывает, встретив нового интересного человека, мы перестаём контролировать желание близости с ним. Хочется постоянно висеть на телефоне или вовсе не расставаться, быть рядом 24/7, дарить подарки, угождать и быть лучшим партнёром из возможных. Но влюблённость ли это или вы подсели на наркотик под названием "любовная зависимость"?
Что такое любовная зависимость?
Любовная зависимость заставляет зацикливаться на конкретном человеке: он занимает все ваши мысли и фантазии и даже сны. Фото © Shutterstock
И пусть любовь невозможно наглядно употреблять, в отличие от всем известных запрещённых веществ или продуктов, вызывающих зависимость, любовная аддикция действительно существует. И встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Простыми словами: это гиперфиксация на другом человеке, зацикленность на нём. Когда любовь вы начинаете проявлять не для получения взаимности, а будучи зависимым от нового партнёра, чтобы удержать его. Как и любая другая зависимость, любовная опасна: заставляет постоянно витать в облаках и думать об объекте желания, искать его одобрения часто во вред себе и собственным интересам.
Нередко любовная аддикция приводит к замкнутости и депрессии, потому как со временем человек попросту перестаёт справляться с жизнью без второй половинки: не выходит лишний раз из дома, грустит и испытывает ломку, если какое-то время не видится или не общается с тем, о ком грезит. Если вовремя не распознать любовную зависимость, можно прийти к тому, что жизнь, весь быт и привычки будут построены вокруг возлюбленного. А это уже неправильно. По-другому назвать такие отношения можно созависимыми. В чём же главное отличие любви от любовной зависимости? Описать смысл взаимоотношений можно тремя простыми предложениями. При любви вам хорошо как с партнёром, так и без него. Но вы понимаете, что со второй половинкой гораздо лучше. А вот при зависимости без того самого человека жизни представить уже невозможно — весь смысл существования замыкается на любимом.
Как понять, что у вас аддикция: признаки любовной зависимости
Как просто отличить любовь от любовной зависимости. Фото © Shutterstock
- Постоянные навязчивые мысли о партнёре. В любом состоянии упорно начинаете скатываться в мечтания, представляете будущие встречи, вспоминаете те свидания, что уже были. Вы больше не живёте полноценным "сейчас" — у вас всегда "только когда с ним / с ней".
- Живёте от встречи до встречи с любимым. Окружающий мир перестал вас интересовать, постепенно исчезают друзья и родственники. Вы теперь проводите время только с единственным человеком, замыкаясь в себе для остальных, обрывая контакты и общение.
- Любите, даже если это не взаимно. Потому что надеетесь и свято верите, что, представ замечательным партнёром, угадывающим и воплощающим в жизнь все желания и фантазии, человек обязательно полюбит в ответ. Вот только думать и вести себя так вас заставляет любовная зависимость, а не искреннее чувство.
- Одиночество теперь в тягость. Оставаться наедине с собой становится скучно — не знаете, чем себя занять. Поэтому, словно собачка, покорно ждёте, когда "тот самый" человек обратит на вас внимание, заведёт разговор или куда-то пригласит. О самодостаточности хотя бы на время можно забыть.
- "Цепляетесь" за партнёра. При любовной зависимости человек постоянно борется за внимание любимого, навязчив и даже старается залезть в голову второй половинки. Сделает всё, чтобы объект обожания похвалил, одобрил. Человек с аддикцией готов на что угодно, лишь бы удержать любимого рядом.
Из-за любовной зависимости человек теряет самостоятельность. Фото © Shutterstock
- Если расстанетесь, для вас это будет означать конец света. В деструктивных созависимых отношениях нормально чувствовать себя без сил на что-то новое. Отчаяние от одной только мысли, что вас может бросить именно этот человек, вселяет столько страха, что вы готовы на всё, лишь бы тот остался с вами.
- Самооценка без партнёра падает. Вы чувствуете себя брошенным и никому не нужным. Удивительно, как любовная зависимость меняет мышление и поведение. Без определённого человека теперь невозможно даже поверить в себя, познакомиться с кем-то, завести друзей.
- Доставляете удовольствие партнёру не потому, что хотите. И снова про страх быть покинутым. Созависимые отношения заставляют одного из партнёров идти на жертвы и подстраиваться под желания и вкусы другого. Искренность пропадает — теперь баловать и делать приятное вы обязаны. И всё для того, чтобы любимый человек точно не бросил.
- Вы не способны поддерживать длительные отношения. Эйфория в любовной аддикции проявляется только на первых этапах отношений. Как только вы привыкаете к человеку рядом, замечаете, как скучно с ним. Вам нужны яркие эмоции, непредсказуемость и риск. Из-за чего начинаете упрекать объект желаний в отсутствии любви и скандалите.
- Что приводит вас к постоянному поиску новых партнёров. Да, любовь-наркотик заставляет быть одержимым человеком, бояться расставания, вызывает панический страх быть покинутым кем-то конкретным. Но если скучно станет вам, никакой вины из-за предательства партнёра или поиска ему замены не почувствуете. Потому что для "дозы" постоянно нужны новые ощущения.