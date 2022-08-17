Любовная зависимость, или 10 опасных признаков, что вы подсели на человека как на наркотик

Что такое любовная зависимость?

И пусть любовь невозможно наглядно употреблять, в отличие от всем известных запрещённых веществ или продуктов, вызывающих зависимость, любовная аддикция действительно существует. И встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Простыми словами: это гиперфиксация на другом человеке, зацикленность на нём. Когда любовь вы начинаете проявлять не для получения взаимности, а будучи зависимым от нового партнёра, чтобы удержать его. Как и любая другая зависимость, любовная опасна: заставляет постоянно витать в облаках и думать об объекте желания, искать его одобрения часто во вред себе и собственным интересам.

Нередко любовная аддикция приводит к замкнутости и депрессии, потому как со временем человек попросту перестаёт справляться с жизнью без второй половинки: не выходит лишний раз из дома, грустит и испытывает ломку, если какое-то время не видится или не общается с тем, о ком грезит. Если вовремя не распознать любовную зависимость, можно прийти к тому, что жизнь, весь быт и привычки будут построены вокруг возлюбленного. А это уже неправильно. По-другому назвать такие отношения можно созависимыми. В чём же главное отличие любви от любовной зависимости? Описать смысл взаимоотношений можно тремя простыми предложениями. При любви вам хорошо как с партнёром, так и без него. Но вы понимаете, что со второй половинкой гораздо лучше. А вот при зависимости без того самого человека жизни представить уже невозможно — весь смысл существования замыкается на любимом.