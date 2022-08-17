Хабаровский Хатико: Хаски три недели ждал улетевших в отпуск хозяев в аэропорту
Хаски Буран три недели ждал улетевших в отпуск хозяев в хабаровском аэропорту
Хаски Буран. Обложка © Telegram / Международный аэропорт Хабаровск
В аэропорту Хабаровск пёс хаски три недели ждал хозяев, которые отправились без него в отпуск. Как отметили сотрудники воздушной гавани в телеграм-канале, за такую преданность питомца начали называть местным Хатико.
В пресс-службе пояснили, что восьмимесячный хаски по кличке Буран затосковал по хозяевам и сбежал из дома. В течение нескольких недель пёс ежедневно приходил на привокзальную площадь, пока сотрудники аэропорта занимались поиском его владельцев. Работники и неравнодушные пассажиры подкармливали Хатико, пытались узнать, кто его хозяева, и были готовы, если их нет, найти ему новую семью.
"Наш пушистый друг вернулся домой. Временно, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск. С вашей помощью [подписчиков Telegram] мы нашли владельцев", — сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.
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