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17 августа, 08:13

Хабаровский Хатико: Хаски три недели ждал улетевших в отпуск хозяев в аэропорту

Хаски Буран три недели ждал улетевших в отпуск хозяев в хабаровском аэропорту

<p>Хаски Буран. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/khvaero" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный аэропорт Хабаровск </a></p>

Хаски Буран. Обложка © Telegram / Международный аэропорт Хабаровск

В аэропорту Хабаровск пёс хаски три недели ждал хозяев, которые отправились без него в отпуск. Как отметили сотрудники воздушной гавани в телеграм-канале, за такую преданность питомца начали называть местным Хатико.

В пресс-службе пояснили, что восьмимесячный хаски по кличке Буран затосковал по хозяевам и сбежал из дома. В течение нескольких недель пёс ежедневно приходил на привокзальную площадь, пока сотрудники аэропорта занимались поиском его владельцев. Работники и неравнодушные пассажиры подкармливали Хатико, пытались узнать, кто его хозяева, и были готовы, если их нет, найти ему новую семью.

"Наш пушистый друг вернулся домой. Временно, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск. С вашей помощью [подписчиков Telegram] мы нашли владельцев", — сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.

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