Один человек погиб в результате удара ВСУ по Первомайску из систем HIMARS

В результате удара ВСУ по Первомайску из реактивной системы залпового огня HIMARS погиб мирный житель, одна женщина пропала без вести. Об этом сообщили в администрации города.

"Значительные повреждения получил многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселённых районов. Имеются повреждения от девятого до четвёртого этажа включительно. Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа", — сказано в записи.

Из дома эвакуировали трёх человек, в том числе четырёхлетнюю девочку. Вместе с отцом её доставили в центральную городскую больницу. По словам главы администрации города Сергея Колягина, были обнаружены два неразорвавшихся снаряда от РСЗО. С утра на месте работают спасатели и сотрудники прокуратуры. В соседних многоквартирных домах после удара повреждено остекление, в самом девятиэтажном доме на улице Ленина, по данным МЧС ДНР, разрушено девять квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах.