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17 августа, 08:06

Один человек погиб в результате удара ВСУ по Первомайску из систем HIMARS

<p>Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Обложка © Telegram-канал мэра <a href="https://t.me/Glava_AGP_LNR/96?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергея Колягина</a></p>

Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Обложка © Telegram-канал мэра Сергея Колягина

В результате удара ВСУ по Первомайску из реактивной системы залпового огня HIMARS погиб мирный житель, одна женщина пропала без вести. Об этом сообщили в администрации города.

"Значительные повреждения получил многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселённых районов. Имеются повреждения от девятого до четвёртого этажа включительно. Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа", — сказано в записи.

Из дома эвакуировали трёх человек, в том числе четырёхлетнюю девочку. Вместе с отцом её доставили в центральную городскую больницу. По словам главы администрации города Сергея Колягина, были обнаружены два неразорвавшихся снаряда от РСЗО. С утра на месте работают спасатели и сотрудники прокуратуры. В соседних многоквартирных домах после удара повреждено остекление, в самом девятиэтажном доме на улице Ленина, по данным МЧС ДНР, разрушено девять квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах.

  • Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
    Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
  • Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
    Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
  • Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
    Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
  • Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина
    Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина

Последствия удара ВСУ по жилому дому в Первомайске. Фото © Telegram-канал мэра Сергея Колягина

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Напомним, удар из РСЗО HIMARS по Первомайску украинские силовики нанесли вечером 16 августа. Всего было выпущено три ракеты, указали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Артур Лапсаков

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