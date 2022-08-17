Жителям Львова посоветовали запастись дровами, электрочайниками и сухим спиртом

Жителям украинского Львова стоит приготовиться к тяжёлой зиме и запастись дровами. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой в видеообращении, которое опубликовало в телеграм-канале издание "Страна.ua".

"Возможны ли аномальные ситуации у нас здесь во Львове? Я думаю, да. Сегодня задача — подготовиться к трудно представляемой ситуации. Дрова никто не отменял, они всегда спасают в сложное время", — сказал он.

По словам мэра, власти Львова закупают сейчас печи-буржуйки в большом количестве, ведь это единственное, что останется, если остальное не будет работать. А заместитель Садового по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк посоветовала горожанам приобрести электрочайники на случай отключения газа, а ещё электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.