Главный тренер "Уфы" оставил свой пост после пяти туров Первой лиги
"Уфа" объявила об уходе Томарова с поста главного тренера
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Томаров оставил свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Томаров вернётся к работе руководителем школы футбольного клуба. Имя нового тренера "Уфы" будет объявлено 18 августа. Тогда же он проведёт первую тренировку с командой.
Отметим, что Сергей Томаров возглавил "Уфу" перед началом текущего сезона, который команда проводит в Первой лиге после вылета из РПЛ. По итогам пяти туров уфимцы идут на десятом месте, имея в активе семь очков.
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ФК "Уфа"