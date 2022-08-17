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17 августа, 08:11

Главный тренер "Уфы" оставил свой пост после пяти туров Первой лиги

"Уфа" объявила об уходе Томарова с поста главного тренера

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Томаров оставил свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Томаров вернётся к работе руководителем школы футбольного клуба. Имя нового тренера "Уфы" будет объявлено 18 августа. Тогда же он проведёт первую тренировку с командой.

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Отметим, что Сергей Томаров возглавил "Уфу" перед началом текущего сезона, который команда проводит в Первой лиге после вылета из РПЛ. По итогам пяти туров уфимцы идут на десятом месте, имея в активе семь очков.

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ФК "Уфа"

Шамиль Гаджиев
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