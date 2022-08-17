Главный тренер "Уфы" оставил свой пост после пяти туров Первой лиги

Томаров вернётся к работе руководителем школы футбольного клуба. Имя нового тренера "Уфы" будет объявлено 18 августа. Тогда же он проведёт первую тренировку с командой.

Отметим, что Сергей Томаров возглавил "Уфу" перед началом текущего сезона, который команда проводит в Первой лиге после вылета из РПЛ. По итогам пяти туров уфимцы идут на десятом месте, имея в активе семь очков.