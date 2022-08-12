Спасайтесь!: 10 опасных звоночков, что у вас токсичные любовные отношения

В чём заключается опасность токсичных отношений? Как минимум в том, что в такой паре половинки, один из партнёров точно, несчастны. Нездоровые, невротические, созависимые или токсичные — масок у проблемы много, но симптомы всегда одинаковые. Даже если сначала кажется, что всё в порядке и вы счастливы, отношения со временем начинают так или иначе отравлять жизнь. Вы найдёте в токсичной любви всё: манипуляции, ссоры, обиды и бесконечные конфликты. Но по каким-то причинам партнёра бросить не сможете. Наоборот, намеренно станете удерживать мучителя рядом с собой. Можно ли отличить гармоничные и здоровые взаимоотношения от токсичных? Определённо. Сверьтесь с нашим списком признаков нездоровых отношений и сделайте выводы.

1. Желание партнёра контролировать каждый ваш шаг

Вторая половинка знает о вас всё? Во сколько начинается любимое телешоу, в какой ресторан и как часто с подругами вы ходите отдыхать, когда и куда записались на маникюр... Бейте тревогу, вы в опасности. Токсичные отношения подразумевают тотальный контроль одного партнёра над вторым, а также навязывание мнения по поводу планов. Если заметили подобное, то это признак нездоровых любовных отношений.

2. Силы куда-то постоянно исчезают

Чувствуете постоянную усталость и подавленность после времени, проведённого с партнёром? Это тревожный звоночек. Фото © Unsplash

Следующий из самых показательных признаков токсичных и нездоровых отношений — ваша постоянная усталость. Казалось бы, времяпрепровождение с любимой половинкой должно дарить счастье и энергию. Но каждый раз вы чувствуете разбитость и усталость, словно партнёр высосал все силы. Такого не должно быть, если живёте в гармонии. Скорее всего, вы попали в токсичную зависимость.

3. Вы или на вас постоянно обижаются

Никто не идеален, поэтому обидеть любимого человека может каждый. Но если совместное пребывание больше напоминает драму, то стоит задуматься. Не станет в здоровых отношениях один из партнёров постоянно демонстрировать обиду, дуться и бросаться колкими фразочками, чтобы вызвать вину у второго.

4. Вы завидуете успехам партнёра, а он вашим

В союзе по-настоящему любящих друг друга людей никто не соревнуется. Успехи и провалы избранника воспринимаются как собственные. А вот в токсичных отношениях партнёры борются за лидерство и соревнуются. Успехам завидуют, а неудачам радуются.

5. Бесконечная критика

Невозможно построить здоровые отношения с человеком, который критикует каждый шаг партнёра. Фото © Freepik

Вы всегда неправы и делать ничего нормально не умеете. Любой шаг подвергается партнёром бесконечной и порой жёсткой критике. Рядом с таким человеком вам становится стыдно за себя, теряется уверенность в своих же навыках, умениях, действиях. Узнали себя? Тогда это тревожный звоночек того, что вы в токсичных отношениях.

6. Вы не можете договориться

Распространённый вид манипуляции в паре, которая попала в нездоровые отношения. Один из партнёров намеренно умалчивает чувства и скрывает эмоции, надеясь, что второй научится читать мысли или догадается. На прямые вопросы человек не отвечает, но регулярно обижается, если вторая половинка угадала — сюрприз! — неправильно. Намеренное дистанцирование одного из влюблённых — яркий пример нездоровых отношений.

7. Партнёр вас не слышит и говорит только о себе

Огромное самомнение или психическое отклонение. Как правильно обозначить человека, который никогда не слушает других и считает себя эталоном идеальности? Ему даже вы неинтересны, хотя вроде как любите друг друга. Это нарцисс или просто личность с завышенным чувством собственной важности? В любом случае здоровых отношений с человеком, не способным прислушиваться или банально слышать других, построить не получится.

8. Вы постоянно ревнуете и не доверяете

В токсичных отношениях один из партнёров всегда ищет поводы для ревности. Фото © Freepik

Больше всего в паре с нездоровыми и токсичными отношениями человек завидует, что партнёр может быть счастливым и без него. Отсюда появляется ревность к друзьям и знакомым, семье партнёра. Тот, кому кажется, что его предали, начинает впадать в отчаяние. Он постарается эмоционально привязать к себе вторую половинку ещё сильнее — станет закатывать сцены ревности. А всё для чего? А всё для того, чтобы партнёр сделал ревнивца смыслом своего существования и центром вселенной.

9. Каждый раз, когда вы хотите серьёзно поговорить, случается скандал

Бывали ли ситуации, когда вы хотели серьёзно, но безобидно поговорить с партнёром на волнующую вас тему, но вместо конструктивного диалога получался лишь обмен непонятными претензиями, а вскоре вы переходили на обсуждение уже совсем другой темы? Или, что хуже, в разговоре постоянно ходили по кругу, потому что партнёр упорно делал вид, что не понимает, чего от него хотят. В итоге вы сами психуете, завершая непродуктивную беседу, уходите раздражённым и с головной болью. Если да, то это явный признак токсичного поведения вашего любимого человека, указывающий на нездоровые отношения с ним в целом.

10. Вы несчастны и находите всё меньше радости в жизни