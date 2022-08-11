Всё, что вы хотели знать об исполнении желаний в пик метеорного потока Персеиды

Персеиды как природное явление

Создаваемая метеорными дождями энергия оказывает на людей особенное воздействие. В августе мы испытаем его из-за ежегодного появления потока Персеиды. Он образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета Свифта — Таттла. На такие "ливни" влияют созвездия, из которых они исходят, и в случае с Персеидами это созвездие Персея.

Даже после испарения метеора вещество, которое он приносит с собой, "усваивается" атмосферой Земли, поэтому нельзя полностью игнорировать его влияние Кажетта Ахметжанова Ясновидящая, шаманка

Пик метеорного потока Персеиды как нельзя лучше подходит для исполнения желаний, заметила в беседе с "Вечерней Москвой" шаманка Кажетта Ахметжанова. 11, 12, 13 августа — самое время показать истинные желания, вспомнить о самых сокровенных мечтах, причём не просто поностальгировать, а вернуть к жизни те из них, которые были несправедливо забыты. Поток Персеиды символизирует обретение мудрости и духовный подъём, подчеркнула ясновидящая.

Одно из главных влияний, которое можно описать астрологически, — это перемены и трансформация, как и при любом лунном или солнечном затмении. Метеорный поток приносит новую энергию и надежду на новые захватывающие события Кажетта Ахметжанова Ясновидящая, шаманка

Вид на метеорный поток Персеиды над селом Клиновка Симферопольского района. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Звездопад 12 августа: как загадать желание?

Увидев в небе поток метеоров, нужно загадывать желание по определённой схеме, непременно вслух, так как сильная голосовая вибрация даст соизмеримый эффект. Мечты и хотелки нужно сформулировать чётко, рационально. Как загадать желание? Например, вместо "хочу вернуть парня" следует сказать в утвердительной форме "Следующие мои отношения будут долговечными, гармоничными". Можно вообще говорить о будущем в настоящем времени: не "Я хочу много зарабатывать", а "Я пышу энергией, чтобы найти более высокооплачиваемую работу и разбогатеть".

Произнесите ритуальную рифму или просто загадайте желание прямо на месте. Следует ли произносить желание вслух или тихо про себя? Чем сильнее вибрация, тем сильнее эффект: поэтому произносите вслух при возможности. Необязательно быть одному Кажетта Ахметжанова Ясновидящая, шаманка