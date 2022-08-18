Специалисты ЦБ разъяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
Представители ЦБ России разъяснили, как на фоне ситуации с санкциями поступать с долларовыми сбережениями, учитывая, что эта валюта внутри страны больше не является надёжной.
"Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы", — говорится в посте образовательного проекта Банка РФ "Финансовая культура".
Если по каким-то причинам россиянам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то следует подумать об открытии счёта за рубежом.
В публикации также говорится об основных проблемах, которые беспокоят держателей сбережений в долларах: комиссия за обслуживание счёта, перевод денег со счёта в одном российском банке на свой счёт в другом российском банке, лимит на снятие наличности и другие.
Ранее финаналитик Владислав Антонов заявил, что ослабление рубля к началу сентября очень маловероятно. Как полагает эксперт, вероятность усиления валюты до 50–55 рублей с учётом бюджетных задач и геоэкономического обострения не превышает 20% к началу ноября.
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