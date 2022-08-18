Жители Украины попросили Зеленского разрешить женщинам "многомужество"

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разрешить женщинам выходить замуж сразу за нескольких мужчин. За два дня обращение получило 180 голосов из 25 тысяч необходимых.

По словам автора петиции Ивана Пестерева, эта идея позитивно должна сказаться на экономике, демографии и психическом здоровье украинцев. Однако главной составляющей является денежный вопрос: имея возможность выходить замуж сразу за нескольких мужчин, женщины смогут обеспечивать себя, получая от каждого из мужей 5–10% от его заработка.

Согласно документу, в таком браке женщина сама решит, с каким из мужей будет жить. При этом для мужчины в этом тоже есть свои плюсы: если его доходы не позволяют покрыть потребности жены, он может скооперироваться с другими мужьями по принципу, описанному в петиции как "гуртом легче и батька бить ("Вместе же легче отца бить")".