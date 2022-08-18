Посольство РФ выразило протест Латвии из-за сноса памятника дипкурьеру Нетте
Снос памятника дипкурьеру Нетте в Латвии. Обложка © VK / МИД России
Посольство России в Риге выразило решительный протест из-за сноса памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте. Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.
"Посольство России выражает решительный протест в связи с совершённым актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР", — говорится в записи.
Посольство рассматривает подобный недружественный шаг как "очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере".
"Так называемые "нацпатриоты" уже давно зашлись в беспамятстве и русофобской горячке, они не отдают отчёт своим деструктивным действиям, которые ещё больше раскалывают многонациональный и мультиязычный народ Латвии", — добавили дипломаты.
В посольстве уточнили, что власти Огрского края Латвии ночью 18 августа снесли памятник Нетте, который в 1926 году вместе с Иоганном Махмасталем в неравном бою в купе поезда Москва – Рига ценой собственной жизни отразил нападение вооружённых налётчиков, попытавшихся захватить дипломатическую почту.
Ранее Лайф писал, что жители эстонского города Нарвы осудили демонтаж памятника танку Т-34. Так, по словам местной жительницы Эли, в 1975 году около танка Т-34 погиб её младший брат.