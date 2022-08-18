Глава МЧС России Куренков прибыл во Владимирскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Владимирскую область для оценки обстановки ввиду природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на координационном совещании обсуждается эффективность принимаемых группировкой сил и средств РСЧС мер. По словам Куренкова, есть необходимость в планировании дальнейшей работы по ликвидации последствий ЧС. Вместе с тем нужно не допустить увеличения площади природного пожара.