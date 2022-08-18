Глава МЧС России Куренков прибыл во Владимирскую область
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Владимирскую область для оценки обстановки ввиду природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент на координационном совещании обсуждается эффективность принимаемых группировкой сил и средств РСЧС мер. По словам Куренкова, есть необходимость в планировании дальнейшей работы по ликвидации последствий ЧС. Вместе с тем нужно не допустить увеличения площади природного пожара.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регионе уже побывал глава МЧС РФ Александр Куренков.