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18 августа, 14:28

Глава МЧС России Куренков прибыл во Владимирскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Владимирскую область для оценки обстановки ввиду природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на координационном совещании обсуждается эффективность принимаемых группировкой сил и средств РСЧС мер. По словам Куренкова, есть необходимость в планировании дальнейшей работы по ликвидации последствий ЧС. Вместе с тем нужно не допустить увеличения площади природного пожара.

Москва отправила спасателей и технику для помощи в тушении пожаров во Владимирской области

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Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регионе уже побывал глава МЧС РФ Александр Куренков.

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МЧС России

Светлана Оперук

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