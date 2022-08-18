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18 августа, 14:24

Терапевт посоветовала выключать кондиционер на ночь

Врач Лапа объяснила, как включённый кондиционер может помешать сну

Включённый на ночь кондиционер может негативно повлиять на состояние человека, в частности плохо сказаться на его сне. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Это дополнительный шум всегда. Мало кто может уснуть под кондиционером <...> Лучше выключать, потому что шум не даёт возможности спать в комфорте", — пояснила она.

Эксперт добавила, что в период жарких летних ночей вместо использования кондиционера лучше проветривать помещение. А зимой включить устройство можно лишь для того, чтобы освежить воздух, однако непосредственно перед сном он должен перестать работать, подчеркнула Лапа.

Врач рассказал, как спасаться от жары под кондиционером, не навредив организму

Врач рассказал, как спасаться от жары под кондиционером, не навредив организму

Ранее врач Лапа рассказала, что комфортная температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла. В таком случае устройство не причинит вреда организму, подчеркнула специалист.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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