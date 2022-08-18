Терапевт посоветовала выключать кондиционер на ночь

Включённый на ночь кондиционер может негативно повлиять на состояние человека, в частности плохо сказаться на его сне. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Это дополнительный шум всегда. Мало кто может уснуть под кондиционером <...> Лучше выключать, потому что шум не даёт возможности спать в комфорте", — пояснила она.

Эксперт добавила, что в период жарких летних ночей вместо использования кондиционера лучше проветривать помещение. А зимой включить устройство можно лишь для того, чтобы освежить воздух, однако непосредственно перед сном он должен перестать работать, подчеркнула Лапа.