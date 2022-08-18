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Опубликовано 18 августа 2022, 14:19
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Жительница Мелитополя рассказала о беспределе украинских силовиков в Запорожье

Жительница Мелитополя рассказала, как её избили украинские силовики в Запорожье

Жительница Мелитополя Алёна Фомина рассказала, что её избили украинские солдаты, когда она приехала в Запорожье за необходимыми документами, и заставили сказать: "Я люблю Украину". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам женщины, она вместе с ребёнком приехала в город, не столкнувшись с проблемами на въезде. Однако ей отказали в выдаче необходимой справки в исполнительной службе. При этом уже на следующий день Фомину пригласили на допрос, неизвестные представились сотрудниками Службы безопасности Украины. При этом "беседа" проходила в непонятной будке на авторынке. Женщину назвали коллаборанткой и требовали от неё документы. На следующее утро к Фоминой вломились пять украинских военных в балаклавах и с автоматом. Причём в этот момент в квартире спал ребёнок.

"Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать что угодно <...> Били по лицу, хватали за волосы <...> Ребят, но так не делается <...> Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям", — рассказала женщина.

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Ранее украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном. Люди в этот момент эвакуировались на подконтрольные Киеву территории.

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Евгения Колесникова
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