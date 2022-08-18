Жительница Мелитополя Алёна Фомина рассказала, что её избили украинские солдаты, когда она приехала в Запорожье за необходимыми документами, и заставили сказать: "Я люблю Украину". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам женщины, она вместе с ребёнком приехала в город, не столкнувшись с проблемами на въезде. Однако ей отказали в выдаче необходимой справки в исполнительной службе. При этом уже на следующий день Фомину пригласили на допрос, неизвестные представились сотрудниками Службы безопасности Украины. При этом "беседа" проходила в непонятной будке на авторынке. Женщину назвали коллаборанткой и требовали от неё документы. На следующее утро к Фоминой вломились пять украинских военных в балаклавах и с автоматом. Причём в этот момент в квартире спал ребёнок.

"Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать что угодно <...> Били по лицу, хватали за волосы <...> Ребят, но так не делается <...> Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям", — рассказала женщина.