Две должности в Правительстве Запорожской области заняли управленцы из России
Новые должности в Правительстве Запорожской области заняли уроженцы Вологодской области и Краснодарского края. Об этом в четверг в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Так, должность зампредседателя Совета министров Администрации Запорожья по инфраструктурному развитию теперь занимает Алексей Лысов. Ранее он занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области, отметил Балицкий.
На должность замминистра труда и социальной политики Администрации Запорожской области назначен Евгений Маркелов — экс-глава управления социальной защиты населения в Краснодарском крае.
"Уверен, что опыт и компетенции коллег позволят более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", — сказал Балицкий.
Ранее в Правительство Херсонской области назначили ряд управленцев из России. Власти региона отметили, что с приходом вышеперечисленных специалистов область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развития при активной поддержке РФ.
Telegram / Евгений Балицкий