Две должности в Правительстве Запорожской области заняли управленцы из России

Новые должности в Правительстве Запорожской области заняли уроженцы Вологодской области и Краснодарского края. Об этом в четверг в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Так, должность зампредседателя Совета министров Администрации Запорожья по инфраструктурному развитию теперь занимает Алексей Лысов. Ранее он занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области, отметил Балицкий.

На должность замминистра труда и социальной политики Администрации Запорожской области назначен Евгений Маркелов — экс-глава управления социальной защиты населения в Краснодарском крае.

"Уверен, что опыт и компетенции коллег позволят более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", — сказал Балицкий.