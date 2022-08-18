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18 августа, 14:04

Две должности в Правительстве Запорожской области заняли управленцы из России

Новые должности в Правительстве Запорожской области заняли уроженцы Вологодской области и Краснодарского края. Об этом в четверг в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Так, должность зампредседателя Совета министров Администрации Запорожья по инфраструктурному развитию теперь занимает Алексей Лысов. Ранее он занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области, отметил Балицкий.

На должность замминистра труда и социальной политики Администрации Запорожской области назначен Евгений Маркелов — экс-глава управления социальной защиты населения в Краснодарском крае.

"Уверен, что опыт и компетенции коллег позволят более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", — сказал Балицкий.

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Ранее в Правительство Херсонской области назначили ряд управленцев из России. Власти региона отметили, что с приходом вышеперечисленных специалистов область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развития при активной поддержке РФ.

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Telegram / Евгений Балицкий

Ирина Фальке

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