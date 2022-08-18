Орбан предрёк крах эпохи доминирования Запада

"Вполне вероятно, что именно этот [конфликт на Украине] <…> закончит [эпоху] превосходства западных стран", — сказал глава венгерского кабмина, отметив, что противостояние с Москвой также чревато ослаблением Евросоюза.

По его словам, борьба между ЕС и Россией наглядно демонстрирует, что "выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии". Орбан также указал, что санкционная политика Запада не смогла дестабилизировать экономику РФ. Тем более весь мир не выстроился за США и ЕС — например, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства не поддержали Запад по украинскому вопросу.