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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 14:03
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Орбан предрёк крах эпохи доминирования Запада

Орбан заявил, что спецоперация на Украине положит конец эпохе доминирования Запада

Российская спецоперация на Украине приведёт к окончанию эпохи доминирования стран Запада. Об этом в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Вполне вероятно, что именно этот [конфликт на Украине] <…> закончит [эпоху] превосходства западных стран", — сказал глава венгерского кабмина, отметив, что противостояние с Москвой также чревато ослаблением Евросоюза.

По его словам, борьба между ЕС и Россией наглядно демонстрирует, что "выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии". Орбан также указал, что санкционная политика Запада не смогла дестабилизировать экономику РФ. Тем более весь мир не выстроился за США и ЕС — например, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства не поддержали Запад по украинскому вопросу.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении России "сводят с ума" американского лидера Джо Байдена и НАТО. Связано это с политикой Анкары, которая зачастую расходится с повесткой западных стран.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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