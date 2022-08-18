Водителям в Запорожской области начали выдавать российские госномера с кодом 185

Жители Запорожья и области начали получать российские автомобильные госномера с кодом 185. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД региона со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

"С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185. <...> В настоящее время регистрационные подразделения Госавтоинспекции укомплектованы государственными номерами в полном объёме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме", — говорится в сообщении.

Оплачивать госпошлину для получения указанных услуг не требуется. МРЭО ГИБДД работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Для получения водительских прав нужно предоставить российский паспорт и национальное удостоверение, при отсутствии последнего — документ, подтверждающий его получение или прохождение обучения в автошколе.

Чтобы зарегистрировать машину, нужно предоставить российский паспорт, документы на транспорт, подтверждающие право собственности, и транспортное средство для осмотра на предмет сверки номерных узлов и агрегата, а также для соответствия конструкции ТС, рассказали в ГИБДД.