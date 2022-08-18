Европейские нефтегазовые компании намерены просить Норвегию снизить цену на газ

Европейские нефтегазовые компании решились обратиться к Норвегии с просьбой продавать газ по цене ниже рыночной. Об этом говорится в публикации Financial Times.

По словам автора статьи, эта идея ещё недавно казалась немыслимой, потому что Норвегия и так обеспечивала ЕС голубым топливом во время газового кризиса в ущерб своей нефтедобыче. Теперь же Европа всё чаще просит Осло "согласиться на экспорт по сниженной цене".

Учитывая, что Европа получает 25% норвежского газа от общего импорта, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро. При этом в ЕС уверены: такая прибыль означает, что у королевства уже есть определённая бюджетная свобода, поэтому с Норвегией удастся прийти к "компромиссному соглашению".