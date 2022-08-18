Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в ходе встречи во Львове реализацию сделки по зерну и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления её развития", — говорится в телеграм-канале Зеленского.