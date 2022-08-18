Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС
Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский на встрече во Львове. Фото © Телеграм-канал Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в ходе встречи во Львове реализацию сделки по зерну и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
"Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления её развития", — говорится в телеграм-канале Зеленского.
Также стороны уделили "отдельное внимание" ситуации вокруг Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что ООН "обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск".
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генсек ООН Антониу Гутерриш. По данным МО РФ, цель этой провокации Киева — создание зоны отчуждения до 30 км.