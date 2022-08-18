Глава МЧС призвал ввести запрет на посещение лесов в Поволжье и Центральной России

"Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов <...> ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации", — говорится в сообщении.

Как уже сообщал Лайф, Куренков сегодня прибыл в Рязанскую область, где осмотрел с вертолёта пострадавшие от лесных пожаров территории. Он также распорядился дополнительно направить в регион самолёт-амфибию Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8, а также два самолёта Ил-76.