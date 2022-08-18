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18 августа, 13:33

Глава МЧС призвал ввести запрет на посещение лесов в Поволжье и Центральной России

Глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов <...> ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации", — говорится в сообщении.

Также глава МЧС призвал чиновников усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.

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Как уже сообщал Лайф, Куренков сегодня прибыл в Рязанскую область, где осмотрел с вертолёта пострадавшие от лесных пожаров территории. Он также распорядился дополнительно направить в регион самолёт-амфибию Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8, а также два самолёта Ил-76.

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МЧС России

Наталья Исакова

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