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18 августа, 13:35

"Уфа" объявила о назначении Дениса Попова новым главным тренером

Главным тренером футбольного клуба "Уфа" назначен бывший форвард московского ЦСКА и сборной России Денис Попов, сообщает пресс-служба башкирской команды.

Также в штаб Попова вошёл тренер-аналитик Виктор Тестоедов. Отметим, что до этого Денис Попов работал вместе с Сергеем Юрановым в клубах "СКА-Хабаровск" и "Химки".

Главный тренер "Уфы" оставил свой пост после пяти туров Первой лиги

Главный тренер "Уфы" оставил свой пост после пяти туров Первой лиги

Напомним: предыдущий наставник "Уфы" — Сергей Томаров — оставил свой пост после пятого тура Первой лиги. На данный момент клуб из Башкортостана занимает десятое место в турнирной таблице.

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t.me / ФК "Уфа"

Шамиль Гаджиев
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