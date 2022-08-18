"Уфа" объявила о назначении Дениса Попова новым главным тренером
Главным тренером футбольного клуба "Уфа" назначен бывший форвард московского ЦСКА и сборной России Денис Попов, сообщает пресс-служба башкирской команды.
Также в штаб Попова вошёл тренер-аналитик Виктор Тестоедов. Отметим, что до этого Денис Попов работал вместе с Сергеем Юрановым в клубах "СКА-Хабаровск" и "Химки".
Напомним: предыдущий наставник "Уфы" — Сергей Томаров — оставил свой пост после пятого тура Первой лиги. На данный момент клуб из Башкортостана занимает десятое место в турнирной таблице.
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