Терапевт рассказала о пагубном влиянии низких температур кондиционера на организм
Врач Лапа: Комфортная температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла
Комфортная для человека температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
"Это давно уже исследовано, и температура, которая считается, как я говорю, комфортной, чтобы человек, даже приходя из холода в тепло и из тепла в холод, находился сразу в комфортных условиях — это 24 градуса", — отметила она.
В таком случае кондиционер не причинит вреда организму, подчеркнула специалист. А очень низкая температура устройства может плохо повлиять на сосуды и повысить шанс простудиться, добавила эксперт. Лапа также обратила внимание на важность своевременной чистки кондиционеров для избежания негативных последствий для здоровья.
Ранее Лайф писал о том, как спать под кондиционером и не заболеть. Иммунолог Ярцева, в частности, рассказала, что устройство не должно находиться над кроватью.
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