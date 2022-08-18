Терапевт рассказала о пагубном влиянии низких температур кондиционера на организм

Комфортная для человека температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Это давно уже исследовано, и температура, которая считается, как я говорю, комфортной, чтобы человек, даже приходя из холода в тепло и из тепла в холод, находился сразу в комфортных условиях — это 24 градуса", — отметила она.

В таком случае кондиционер не причинит вреда организму, подчеркнула специалист. А очень низкая температура устройства может плохо повлиять на сосуды и повысить шанс простудиться, добавила эксперт. Лапа также обратила внимание на важность своевременной чистки кондиционеров для избежания негативных последствий для здоровья.