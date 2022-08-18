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18 августа, 14:01

Терапевт рассказала о пагубном влиянии низких температур кондиционера на организм

Врач Лапа: Комфортная температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла

Комфортная для человека температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Это давно уже исследовано, и температура, которая считается, как я говорю, комфортной, чтобы человек, даже приходя из холода в тепло и из тепла в холод, находился сразу в комфортных условиях — это 24 градуса", — отметила она.

В таком случае кондиционер не причинит вреда организму, подчеркнула специалист. А очень низкая температура устройства может плохо повлиять на сосуды и повысить шанс простудиться, добавила эксперт. Лапа также обратила внимание на важность своевременной чистки кондиционеров для избежания негативных последствий для здоровья.

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Врач рассказал, как спасаться от жары под кондиционером, не навредив организму

Ранее Лайф писал о том, как спать под кондиционером и не заболеть. Иммунолог Ярцева, в частности, рассказала, что устройство не должно находиться над кроватью.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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