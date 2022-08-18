Украина купила спутник, на который жители страны собрали более 16 млн долларов

Вооружённые силы Украины получили спутник, приобретённый на собранные жителями страны деньги. По словам телеведущего Сергея Притулы, это позволит получить доступ к базе данных спутниковых снимков.

"Это не просто один спутник, он даёт доступ к базе данных спутниковых снимков на год вперёд", — сказал Притула, уточнив, что теперь украинская армия будет получать снимки высокого качества из базы данных компании ICEYE максимально быстро.