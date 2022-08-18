Эксперт ВОЗ объяснил, сколько раз можно прививаться против ковида

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Алехандро Кравиото заявил, что делать повторные прививки от коронавирусной инфекции можно не более трёх раз.

"Мы не рекомендуем вводить второй бустер от CoViD-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний", — сказал представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции.