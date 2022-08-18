Эксперт ВОЗ объяснил, сколько раз можно прививаться против ковида
ВОЗ рекомендует ревакцинироваться от коронавируса не более трёх раз
Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Алехандро Кравиото заявил, что делать повторные прививки от коронавирусной инфекции можно не более трёх раз.
"Мы не рекомендуем вводить второй бустер от CoViD-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний", — сказал представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что смертность от ковида в мире за месяц выросла на 35%. Он также отметил, что "омикрон" остаётся доминирующим штаммом, при этом на долю штамма "омикрона" BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.
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